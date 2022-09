Giuliana Rengifo fue invitada al programa ‘Amor y fuego’, después de ser la protagonista de un ampay junto al notario Paul Pineda. La cantante de cumbia aprovechó la entrevista para dejar en claro que Pineda está separado de su esposa y también aprovechó el momento para indicar que el ampay pudo ser armado, gracias a la participación de Gino Arévalo.

Al ser acusado sin prueba alguna, el actor cómico del recordado programa ‘Risas de América’, llamó al espacio televisivo para dar sus descargos y desligarse de la acusación.

“Cómo dice Giuliana que yo he sembrado, queriendo hacer conocido mi local (...) Me molesta que me digan que he sembrado, me llena de impotencia, porque yo no hago a nadie” , expresó el actor cómico.

Después de escuchar los descargos de Arévalo, la cantante de cumbia se disculpó e indicó que creía en su palabra: “Te creo Gino, te creo (...) Bueno, Gino, todo bien de verdad. La palabra está mal dicha, discúlpame, pero ya pasó, ya está...”, finalizó la cantante.

La cantante cree que Gino fue cómplice de Magaly Medina.

Peluchín echa al Paul Pineda: “Fue a mi hotel en julio con otra chica que dijo que era su novia”

Paul Pineda se comunicó este martes con ‘Amor y fuego’ para defenderse y explicar que se encuentra separado de su esposa desde mayo de este año, luego de que las cámaras de ‘Magaly Tv, la Firme’ lo ampayaran besándose con la cantante Giuliana Rengifo, a quien asegura que conoció en julio pasado.

Rodrigo González, lo encaró y reveló que en julio él visitó su hotel ‘Puerto Palmeras’ de Tarapoto con otra joven, que decía ser su pareja. “Usted se me acercó y me pidió una foto, previamente, esta señorita me dijo que era su novia y también me pidió una foto”, dijo el conductor de Willax.

“Claro, yo cuando me separo conozco a esta chica, salimos, viajamos, teníamos un viaje planeado cuando Giuliana era mi amiga”, reconoció el notario. Por su parte, el popular Peluchín le recordó que en ese momento él le aseguró que era su novia. “Me dijo he venido aquí porque mi novia es tu admiradora y me ha pedido venir para tomarse una foto contigo”, acotó.

