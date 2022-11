Sus gustos no cambian. ‘Amor y fuego’ reveló un informe que mostró la fijación de Giuliana Rengifo por los abogados y notarios. En la lista se mostró a Salvador Heresi, Alfredo Zambrano, Paul Pineda y Eduardo Rimachi, este último tuvo una relación con Arantxa Mori, quien acusó a la cantante de involucrarse en su romance.

Salvador Heresi

En el año 2010, Giuliana Rengifo se presentó en el set de ‘Magaly TeVe’ y confesó que “en algún momento” tuvo un romance con Salvador Heresi, excongresista y exalcalde de San Miguel. Ambos se conocieron en el desaparecido programa de Gisela Valcárcel ‘El show de los sueños’.

“Él estaba solo y yo estaba sola (ambos se separaron de sus respectivas parejas a comienzos del 2009). Salíamos, nos estábamos conociendo, y sí, en algún momento estuve con Heresi”, reveló Rengifo a la revista Magaly TeVe.

Sin embargo, el político negó que haya mantenido un amorío con Rengifo y dejó en claro que solo eran amigos: “Lo único que tengo con Giuliana es una buena amistad que hemos construido. Hace bastante tiempo que no he tenido la oportunidad de verla, le deseo lo mejor, es una chica espectacular. No estoy en un momento de mi vida para pensar en una relación sentimental”.

Salvador Heresi (PPK). (Foto: Agencia Andina)

Alfredo Zambrano

La cantante de cumbia admitió que en noviembre de 2021 mantuvo un fugaz romance con Alfredo Zambrano, quien en ese año se encontraba separado de Magaly Medina. Después que su supuesta relación terminó y Zambrano volvió con la periodista, Giuliana optó por el silencio.

“Cuando pasó todo el tema de que la prensa sacó que yo me había metido en la relación y todo eso, y yo salí a negar que lo conocía por gente que me dijo ‘Mejor haz esto’, entonces había pasado regular tiempo”, recordó en una entrevista que brindó a El Popular.

Además, dejó en claro que gracias a su silencio, Zambrano se comunicó con ella a través de una llamada telefónica para agradecerle por no comenzar un escándalo mediático. “Yo no lo he hecho por ti, lo he hecho por mí, por mi madre, por mis hijas y por mi familia, y que esto te sirva como lección para siempre ser sincero y no jugar con fuego”, le respondió Giuliana al notario.

Por último, comentó que el esposo de Magaly le pidió que se vieran una vez más. “Me dijo ‘Gracias, me encantaría volver a verte’. Le dije: ‘¿Volver a verme? Estás loco, vete a la… así, simple y llanamente, chau. Yo no estoy con hombres casados ni nada por el estilo’. Osea, yo merezco y todas merecemos lo mejor”, sostuvo la ex Agua Bella.

Alfredo Zambrano

Paul Pineda

‘Magaly TV, la firme’ reveló el 19 de septiembre de 2022 un ampay que mostraba a Giuliana Rengifo, besando a Paul Pineda, un notario que vive en la ciudad de Pucallpa; quien se está casado desde hace 20 años con una fiscal de dicha región y con la que tiene tres hijos.

A través de una entrevista con El Popular, aclaró que Pineda está separado. “Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo. Además, yo estoy soltera. Todo está bien, gracias a Dios”.

Además, dejó en claro que no tenía una relación con el notario: “No tengo una relación con él, es mi amigo. No tengo una relación formal con nadie. Incluso, tengo una amistad con el hijo mayor de Paul”.

Por último, dejó en claro que Magaly solo busca hacerle daño: “Sí, creo que Magaly me quiere hacer daño. Que investigue más antes de dañar honras. Él es separado”, aseguró.

Paul Pineda

Eduardo Rimachi

En los últimos días, se le ha involucrado a Giuliana Rengifo con Eduardo Rimachi, quien fue pareja de la cantante de cumbia Arantxa Mori. En declaraciones al programa ‘Magaly TV, la firme’, la cumbiambera reveló que vivió un verdadero calvario en los últimos meses debido a las constantes peleas con su expareja debido a la ‘cercanía’ que tenía con la participante de ‘El gran show’.

Según narró, Rengifo llamaba de madrugada a su expareja y se grababa en el dormitorio de él para luego publicar el video en sus redes sociales con mensajes subliminales dirigidos hacia ella.

“A ella parece que le gustará lo ajeno, ella no puede fijarse en un hombre soltero. Es una mujer mala. Manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere”, expresó Arantxa Mori.

'Amor y fuego' encontró a Giuliana Rengifo para entrevistarla sobre la acusación de Arantxa Mori, pero se molestó cuando le enseñaron un brasier blanco.

