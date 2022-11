¡SE BAÑA EN ACEITE! Giuliana Rengifo fue acusada por la cantante Arantxa Mori de meterse en su relación con Eduardo Rimachi. La cumbiambera fue consultada por esta nueva polémica y afirmó que se mantiene enfocada en El Gran Show y no en lo que se diga de ella.

“Estar en el show me ha ayudado a sentirme más fuerte, aquí he aprendido a soltar lo que se diga de mí para poder mostrar mi talento, aquí he crecido”, expresó.

Pese a las revelaciones de Arantxa, Giuliana Rengifo no se mostró afectada. “Dios pone pruebas difíciles a quienes realmente las pueden superar, y yo estoy muy agradecida por tener trabajo y a tres personas, mis hijas, que me esperan en casa”, manifestó.

¿Qué dijo Arantxa sobre Giuliana Rengifo?

Esta última semana, Arantxa acusó públicamente a Giuliana Rengifo de meterse en su relación de seis años con Eduardo Rimachi, incluso, afirmó que la cumbiambera dejó su brasier en la casa de su pareja.

“Desde el día 1 que sabía que ella era amiga de él, sabía que quería algo con él (...) Ella le comenzó a hablar mal de mí, le buscó pruebas de que yo era una interesada, de que solo estaba con él por su dinero”, afirmó.

