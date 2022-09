La cantante Giulliana Rengifo cumplirá 39 añitos en pocos días y contó que los recibirá solterita, pues resaltó que ya no cree en los hombres.

“No acostumbro a celebrar mi cumpleaños, este año lo pasaré trabajando en Iquitos, pero agradecida con Dios porque tengo salud, mis hijas y mi madre están bien, eso es mi mejor regalo”, sostuvo.

¿Soltera?

Sí. Ya no creo en el amor, todos los hombres son infieles, aunque sea con la mirada, pero son infieles.

Deben de haber galanes tratando de conquistarte...

Los hay, pero ahora soy muy exigente. Como dice Gisela (Valcárcel), no voy a fijarme en payasos ni figuretis ni mentirosos. Siempre hay empresarios que se me acercan con el fin de ser famosos, pero jamás me prestaría para esas cosas. Me estoy enfocando en mi trabajo, en mis proyectos personales.

GIULIANA RENGIFO SACA CARA POR SOFÍA FRANCO

Giuliana Rengifo respaldó a Sofía Franco tras enterarse del enfrentamiento que tuvo con Jamila Dahabreh, quien afirmó que fue pareja de su aún esposo Álvaro Paz de la Barra.

¿Qué opinas del enfrentamiento entre Sofía y Jamila?

Sofía es la esposa. No porque tengas fotos, videos o te exhiban una y otra vez entre amigos quiere decir que eres la ‘firme’ o que te ame. Siempre vi a Sofía y a su esposo juntos a pesar de todas las cosas que pasaron. Qué bueno que ahora tengan una buena relación por su hijo.

Pero Jamila aseguró que conoció a Álvaro estando separado, viviendo en otra casa y le dijo que se estaba divorciando...

Solo ellos lo saben.

¿Crees que es ridículo, como dice Magaly, que Sofía sea la confidente de Álvaro?

En una relación nadie puede opinar, imagino que su reconciliación fue en privado. Y sí me parece ridículo que ella (Magaly) diga ‘vi fotos, videos, porque los que son ‘snacks’ no se oficializan’. Pero él nunca la presentó (a Jamila) como su enamorada, pareja o saliente.

¿Qué le aconsejarías a Jamila?

Que sea feliz, ya llegará el hombre ideal a su vida. Que chambee duro para su hija y ella. Es una chica guapa, la vida continúa.

