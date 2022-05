Giulliana Barrios aseguró que continúa conociéndose con el fútbolista Patricio Álvarez y prefiere no responderle a Macarena Gastaldo, tras enterarse de que dijo que el deportista puede mostrarse ‘como un ángel caído del cielo’, pero no lo conoce entre cuatro paredes.

Giulliana, en tus redes sociales volviste a salir con el ‘Pato’ Álvarez y se comentan las fotos con caritas y corazones rojos, ¿ya comenzaron a salir como pareja?

Ayer fueron los cumpleaños de dos amigos en común, por eso estábamos en un restaurante. Patricio y yo nos llevamos muy bien, como ya lo dije antes, basta con conocerlo nada más. Si llegamos a salir como pareja en algún momento, se enterarán, ja, ja, ja.

¿Están en el proceso de conocerse un poco mejor?

Sí, así es. Por ahora él anda enfocado en su trabajo y yo en el mío. Tenemos poco tiempo libre, sobre todo porque sale muy poco por el fútbol y el entrenamiento.

Hace poco Macarena Gastaldo dijo que Patricio se puede mostrar como ‘un ángel caído del cielo’, pero no lo conocen entre cuatro paredes...

Prefiero no mencionar a personas que no registro. No voy a ponerme boca a boca con alguien que no conozco por un chico.

¿Tú estás tranquila?

Patricio es un buen chico y yo estoy trabajando durísimo con mi hermana para irnos a Qatar. Hoy lanzamos nuestra web Lasbarrio.com, donde verán fotos de nuestro desnudo, subiremos contenido exclusivo. Seguimos con nuestra marca de ropa Rush y la comida criolla Chabuca.

