Giulliana Barrios descartó que el arquero de Sport Boys, Patricio Álvarez, le esté ‘tirando maicito’, luego de que estuviera muy atento a una de sus transmisiones en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. Además, aseguró que está soltera y le gustaría encontrar un compañero de vida y no una persona que crea que es su dueño.

Giulliana, hace poco hiciste un ‘en vivo’ en Instagram y el futbolista Patricio Álvarez te comentó más de una vez. ¿Está pasando algo entre ustedes?

No me había dado cuenta (de los comentarios), pero él es mi amigo, quizás ya nos habrán visto reunidos anteriormente, en algún almuerzo o con otros amigos, pero por los protocolos de la Federación últimamente no lo veo mucho, ya que no sale.

¿Te está enamorando?

No, nada, y seguramente nos volverán a ver juntos en algún lado porque ahora él está de vacaciones. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos muy bien, ‘Pato’ es muy buena onda. Qué raro que recién lo vean, porque él siempre escribe en mis ‘en vivo’ y me molesta, me hace bromas.

¿Sigues soltera?

Sí, por lo menos hasta Año Nuevo, de ahí ya veo si me emparejo, ja, ja, ja.

¿Cómo sería tu chico ideal?

No me fijo en el físico, sino en qué tan bien nos llevamos, qué tanta complicidad tenemos. A mi edad le tomo atención a otras cosas, como que no me limite, que no busque controlarme porque yo tampoco lo haré, que sea divertido, alguien con quien pueda viajar, salir, contar chistes y no me diga cómo debería salir vestida a la calle. La persona con la que yo esté será mi compañero, no mi dueño. Los celos innecesarios me aburren, me espantan, por eso ando soltera.

