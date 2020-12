Por: Deyanira Bautista

Guapa, sincera y muy directa, así es Giulliana Barrios , quien posó para nuestro lente con un ceñido vestido rojo que resaltaba su esbelta figura. Ella, entre flash y flash, fue contando que está soltera y el hombre que conquiste su corazón tiene que tener mucha personalidad. Además, destacó que prefiere un chico ‘moreno y con swing’.

Como dice tu apellido, ¿Giulliana tiene barrio?

Creo que demasiado y me tengo que controlar. Crecí en el Callao.

¿Cómo te describirías?

Soy una chica alegre, buena gente, campechana...

¿Te gusta bailar?

Por supuesto, lo primero que me enseñó mi mamá fue a bailar salsa. No soy mucho de reguetón.

¿Cuántos años tienes?

Tengo 30 años.

¿Cuáles son tus medidas?

92-69-110… pero acá (sus hermanos) me dicen 200, ja, ja, ja.

Eres bien alta…

Mido 1.76 y tengo un problema tremendo para conseguir zapatos en Gamarra.

¿Cuánto calzas?

41. Muchas veces he tenido que mandarme a hacer zapatos o usar zapatillas unisex.

Giulliana Barrios en entrevista con Trome

¿Te gustan las ‘juergas’?

Soy más de reuniones en casa y parrilladas.

¿'Chela’ o champagne?

Prefiero la ‘chela’ y el ron. El champagne te deja una resaca terrible y tiene demasiada azúcar.

Fuiste Miss Perú Lima 2016 y algunas personas aún guardan el estereotipo de que las ‘misses’ son solo ‘ladies’…

El que seas de barrio no quiere decir que dejes de ser elegante. Una reina de belleza también dice lisuras y es normal, creo que eso son estereotipos que deben dejarse de lado.

¿Has comido en carretilla?

Claro, antes me iba a comer anticuchos en la Plaza de la Bandera y cebiche de pejerrey en una carretilla de Lince.

¿Sabes cocinar?

Me encanta y tengo buena sazón.

¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

Ver fútbol, UFC y si hay alguna serie en especial en Netflix.

¿De qué equipo eres?

Alianza Lima.

¿Ha habido peloteros en tu vida?

En algún momento tuve cierta cercanía con una persona que estaba en el mundo del futbol, pero no he tenido ninguna relación (sentimental) con ninguno.

¿Y Jefferson Farfán?

Es mi amigo.

¿Eso no cambiará?

No, nos llevamos bien y solo somos amigos. Cada quien está haciendo sus cosas y su vida.

¿Eres de las mujeres que se enamora rápido?

No, pero cuando me enamoro me entrego.

¿Qué no perdonarías?

Una infidelidad. Una vez perdoné y me la volvieron a hacer. Cuando uno sabe lo que se merece, no permite que le hagan esas cosas.

¿Has sido infiel?

Sí, fue cuando era adolescente y luego entendí que si quieres ser infiel es mejor estar soltera o soltero, así no le haces daño a nadie. El ‘karma’ existe y todo regresa.

Giulliana Barrios

¿Soltera?

Sí.

¿Cuántos enamorados has tenido?

Novios formales, 4.

¿Eres de las chicas que ‘chapan’ en la primera cita?

Usualmente no, pero si hay una conexión gigantesca no tiene nada de malo.

¿Te gusta el chocolate negro o blanco?

Ja, ja, ja, el chocolate negro.

¿Prefieres los chicos morenos o blancos?

Siempre voy a preferir canela, moreno, lo opuesto a mí, y con swing, de todas maneras.

¿Qué te atrae de un hombre?

Su personalidad y tiene que estar soltero.

No eres de las chicas que se meten en las relaciones…

No, imagínate, hombre con familia no va conmigo.

¿Te han invitado de ‘viaje, shopping y ‘que me deje coja’?

Me han llegado ese tipo de invitaciones, pero si yo me fuera de viaje con alguien prefiero que sea una persona con la que esté saliendo, no hay manera de irme con alguien que no conozco, imagínate si es un loco o si al despertar le apesta la boca.

¿Te gustaría casarte?

Sí, y me gustaría que mi primer hijo sea varón y le guste el fútbol como a mí.

Por cierto, Magaly Medina dijo que no sabía a qué te dedicabas…

Durante muchos años trabajé en el mundo del anfitrionaje, luego tuve mi restaurante con un socio que lamentablemente me salió estafando. Durante la pandemia me reinventé y vendí productos de bioseguridad. Ahora tengo mi marca de ropa, llamada ‘Rush’, con mi hermana. Además, trabajo en mis redes sociales.

¿Cómo va tu proyecto ‘Corazón con Barrio’?

Muy bien, en ‘Corazón con Barrio’ tratamos de ayudar a las personas en estado vulnerable. Un porcentaje de las ganancias que obtengo en mis redes sociales es destinado a este proyecto. Por Navidad haremos una chocolatada y llevaremos regalos y canastas al asentamiento humano Cristo Salvador.