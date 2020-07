Giulliana Barrios recibe comentarios groseros durante ‘en vivo’ con sexóloga

La modelo Giulliana Barrios se mostró indignada y molesta porque más de un cibernauta la insultó con palabras grotescas, durante una transmisión en vivo que hizo el fin de semana con una sexóloga.

“Estábamos tocando temas importantes, pero unos idiotas me faltaron el respeto diciendo groserias. A mí no me hace sentir mal, pero lo lamenté por la sexóloga que nos acompañaba. Me indigna y me molesta muchísimo que la gente se sienta con derecho de insultarte por hablar de sexualidad”, precisó Barrios.

Mucha gente se engancha con las transmisiones…

Sí. Es que soy transparente, no pretendo ser algo que no soy, tal como en mi casa me verán en mis enlaces.