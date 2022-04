Giulliana Barrios siempre deslumbra con su belleza por donde camine, pero es una mujer sencilla, trabajadora y con un buen sentido del humor. A sus 31 años, está soltera y dice que el hombre que la conquiste tiene que ser humilde, trabajador, leal y le atrae mucho la piel canela. Además, revela que en algún momento de su vida salió con un futbolista y hoy su corazón desea volver a enamorarse.

¿Cómo te encuentras?

Terminé el 2021 un poco mal emocionalmente porque no acababa de sentirme desarrollada, pero decidí acudir a una persona que ve el tema de las energías y, la verdad, empecé el 2022 con el pie derecho, trabajando y con una energía a mil. Me siento bien y me está yendo mucho mejor en todo.

¿Quieres decir que te cargaste de mala energía?

Sí, absorbía la mala energía de las personas, me sentía muy cargada, entonces me ‘limpié’. Es más, tengo un cuarzo debajo de mi cama.

Sin embargo, te veo con unas curvas de infarto, tu no necesitas usar ‘photoshop’ en tus fotos...

Muchas veces habré cambiado el color o la luz de mis fotos, o mejorar un poco el tono de la piel, pero todo dentro de lo normal, no cuelgo una foto en mis redes sociales, y luego aparece otra persona, así que en la calle me van a reconocer.

¿Y cómo haces para mantenerte?

He sido bendecida con la genética, por más que suba un poquito de peso, todo se me va a las piernas y el trasero, sin que me salga barriga. Obviamente tengo mis ‘arreglitos’, me aumenté las ‘chichis’ porque no tenía nada y también la ‘marcación’, pero mi trasero jamás me lo he operado ni nada. Además, hago deporte y como saludable.

Se dice que está de moda el ‘colágeno’. ¿Has salido con algún ‘chibolo’?

Siempre me han gustado los mayores, de esos que llaman señores (canta), ja, ja, ja... pero hace un tiempo salí con una persona de 28 años y no prosperó, somos amigos. Ese es mi límite, pero los niños no son de mi gusto.

¿Eres de enamorarte rápido?

No, pero cuando me enamoro de verdad soy una geisha, me entrego por completo. Y en estos momentos de mi vida sí me gustaría volver a enamorarme.

¿Crees que existe el ‘príncipe azul’?

No, existe el príncipe blanco, negro, amarillo, depende mucho del color que le guste a cada mujer para que sea perfecto.

¿Alguna amiga te ha ‘atrasado’ o estado con tu ex?

Aquella que me ha querido ‘atrasar’ simplemente no es mi amiga, yo sí tengo códigos y respeto mucho a mis amigas. Habiendo tantos peces en el mar, qué te vas a meter con el ex de tu amiga, imposible.

¿Has tenido un desliz en alguna relación?

Cuando era muy joven y tonta, y es algo que no volvería hacer. Creo en el karma y no me gustaría que me lo hagan.

En alguna ocasión me dijiste que te gustaban los feos y de color oscuro. ¿Sigues teniendo el mismo gusto?

Ja, ja, ja, todo el mundo me molesta con eso, tengo un patrón que sigo. Me gusta la canela, el producto peruano, lo sencillo, campechano y, la verdad, son poquísimos los chicos guapos que me han gustado. Lo que veo en el hombre es lo macho, más que la carita bonita.

Tu hermana Brunella te vacila diciéndote ‘a ti te gustan los chancaditos’…

Sí, me dice eso siempre y que me gustan morenos, es que sí… arroz con leche con arroz con leche, no va, mejor es el combinado, con su mazamorra morada.

¿Y en qué más te fijas?

Lo primero es que sea humilde, porque me he cruzado con cada desubicado. Que sea leal y, aunque no tenga dinero, sea una persona con deseos de superación, trabajador, que cuide a su familia, porque como cuida a su familia te cuidará a ti. Que me haga reír, con quien me divierta y no me limite. Los celos innecesarios me aburren, me espantan.

A veces especulan con que tendrías un ‘sugar daddy’, ¿te molesta?

No, creo que la gente habla porque no me ve con alguien, estoy sola. No tengo un ‘sugar’ que me mantenga, porque si fuera así no tendría las deudas que tengo, no estaría vendiendo mi arroz con pollo fuera de Matute o trabajando con mi hermana todos los días. Si tuviera un ‘sugar’ ya estaría en Dubái.

¿Eres hincha de Alianza Lima?

Recontra, y también de la selección peruana, siempre estoy al pendiente de los partidos. Mi papá es el culpable, mis hermanos y yo somos superhinchas y ahora lo somos más porque mi cuñado nos ha acercado a la comunidad aliancista. Mi amor a la blanquiazul es muy grande.

¿Has salido con algún futbolista?

En algún momento salí con un futbolista, no voy a decir quién, pero no tiene nada de malo porque estaba soltera y él también. Compartimos nuestro momento un rato y listo.

¿Te refieres a Jefferson Farfán?

Él es mi amigo, lo he dicho miles de veces.

¿Te gustaría casarte y tener hijos?

Hace unas semanas decidí que sí quisiera ser mamá y tengo que apresurarme un poco, no necesito una pareja para eso. Y el casarme no es algo que me quite el sueño.

¿Cómo te está yendo en tu negocio de comida por delivery?

La verdad que me está yendo bien, no pensé que les iba a gustar tanto mi sazón y esperamos con mi hermana llegar muy lejos, abrir una cocina, un local, crecer. Nos pueden buscar en redes sociales como ‘Chabuca. Sazón con barrio’, y también sigo con mi marca de ropa ‘Rush’, trabajando en mis redes sociales. Y quiero decirle a Jorge Benavides que me contrate de una vez, ja, ja, ja.