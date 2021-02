Giulliana Barrios aclaró que no ha tenido ningún ‘choque y fuga’ con el futbolista Jefferson Farfán , tal como se dejó entrever en una transmisión en vivo que hizo con su hermana Brunella y el último viernes lo ‘rebotó’ el programa ‘Amor y fuego’.

“La nota que sacaron estuvo fuera de contexto, juntaron partes diferentes del en vivo y se armó la historia, pero nunca hubo absolutamente nada. Lo último que quiero es que me estén involucrando con Jefferson. No he tenido ningún ‘choque y fuga’ ni ninguna aventurilla con él”, precisó.

“Él es mi amigo, le tengo bastante cariño y es buena onda. Me están vinculando con alguien que no tengo nada y con quien tampoco tengo la intención de tenerlo. Llevo un año soltera y me siento súper bien, si comienzo a salir con alguien lo voy a decir abiertamente”, agregó.