Giulliana Barrios aseguró que está soltera y no es de las mujeres que ‘están en la onda de los viajes’, shopping y lujos’, luego de que sea cuestionada en redes sociales por viajar a Miami.

“No estoy en la onda ‘de los viajes, shopping y lujos’, respeto a quienes lo hacen, cada quien hace lo que quiera con su vida, cuerpo y tiempo, pero yo viajé sola para reunirme con mis amigos de la infancia. Los pasajes están a un precio excelente y yo misma gasté mi platita”, aclaró.

Has mostrado en tus redes que te estás hospedando en un lujoso hotel…

Sí, el hotel es ‘top’, una noche te puede costar 800 dólares, pero nuestra estadía salió prácticamente gratuita, como canje, porque mi amigo trabaja en una revista donde van a publicitar el hotel.

Entonces, ¿estás soltera?

Claro, estoy soltera, que no me vayan a involucrar con nadie porque después especulan que estoy saliendo con alguien y me dañan el plan, los pretendientes se me asustan ja, ja, ja.

