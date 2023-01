Giulliana Barrios contó que comenzó la escasez de productos y combustible en Cusco debido a las protestas. “Estuve en el mercado de Huancaro y solo un puesto tenía lechuga y media marchita, y el tomate cuesta ocho soles. También hay escasez de combustible”, señaló la modelo, quien se encuentra conviviendo con el futbolista Patricio Álvarez en la ciudad imperial.

Además, comentó que hay restaurantes del centro histórico que han tenido que cerrar por falta de insumos y clientes.

AÍDA MARTÍNEZ CIERRA SU CEVICHERÍA POR PROTESTAS

Aída Martínez evidenció su frustración y preocupación porque desde hace dos días no puede abrir su cebichería en Arequipa debido a las constantes manifestaciones por la coyuntura política.

“Me siento sumamente frustrada y mal. No siempre tengo que estar demostrando esta vulnerabilidad en redes sociales, pero es por mi cebichería. Me están tumbando el negocio a raíz de los acontecimientos políticos. La gente no puede salir a la calle y mi personal del restaurante no puede salir de sus casas porque tienen miedo de que le metan un balazo o le tiren una piedra”, precisó Martínez a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Aída Martínez acotó que se está viendo afectada económicamente por el cierre de su local, pues recién tiene cinco meses de haber sido inaugurado y tiene deudas fuertes por pagar.

“Esto (cierre de los restaurantes y locales por manifestaciones) me afecta, porque me ha costado muchísimo abrir mi restaurante. Es un emprendimiento nuevo y tiene que darse a conocer, pero no puedo avanzar por todo este problema que hay en el Perú. No sé cómo están haciendo las grandes cebicherías en Arequipa, mi local es totalmente nuevo, yo he construido el local con mis propias manos y el hecho que no vaya gente por todos los acontecimientos… me afecta”, sostuvo la arequipeña, quien lamentó los actos de violencia que se está generando en las protestas y pidió la paz para todo el país.

“Están realizando huelgas nada pacíficas y está afectando a los negocios, pero sobre todo a los todos los emprendedores. No sé qué va a pasar con el país. Quiero seguir adelante, no me quiero dar por vencida, soy una mujer fuerte y guerrera. Mi cebichería es un proyecto que le he puesto mucho cariño, así que espero que la situación mejore para el bienestar de todos. Es lamentable la situación que está viviendo el país, pero no podemos darnos por vencidos ni mucho menos dejar de trabajar”, dijo Martínez.

