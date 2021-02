La modelo Giulliana Barrios contó que le atraen los hombres maduros y no los ‘chibolos’, sin embargo, aclaró que tampoco está buscando un ‘sugar daddy’ porque es una mujer trabajadora.

Giulliana, ¿es verdad que has choteado a chibolos porque te gustan los maduritos?

Sí. Me ha pasado que he salido con algún chico, pero luego me he enterado su edad y se me bajan las revoluciones, por más que me pudo haber parecido simpático o atractivo.

¿Qué tiene de especial los maduritos que te atraen más?

Es la misma actitud que tienen, son más maduros, pero da la casualidad que las personas mayores con las que he podido salir o tener una relación… son joviales, solo que tienen las cosas mejor planteadas, son más seguros de la vida en todo sentido y tienen más madurez mental. Además, me dan la sensación de protección, ya vivieron miles de cosas y aprendes también. Yo he aprendido de mi expareja, me aconsejaban y los escuchada.

Tengo entendido que hay hombres maduritos que te escriben… ¿Hay alguno en especial que llame tu atención?

No. Me pueden escribir, siempre hay gente que te pinta pajaritos en el aire, pero ahorita no hay ninguno en especial. Estoy soltera, con decirte que pasé ‘San Valentín’ tomando una cerveza y viendo una película sola. A ese punto no me interesa nadie.

¿Hay algún galán madurito que se ofrece como ‘sugar daddy’?

No. Tampoco es que esté buscando un ‘sugar daddy’ porque para eso trabajo desde muy pequeña, pero si viene con la billetera gruesa para qué me voy a quejar (risas).

Por cierto, regresaste con tus transmisiones de los viernes ‘Las barrios sin filtro’ junto a tu hermana Brunella…

Sí. Hemos regresado porque de hecho ahora pasamos más tiempo en casa, siempre hemos tenido buena aceptación en redes y nos divertimos un montón. (L.Gamarra)