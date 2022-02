Giulliana Barrios raya con sus platos de comida criolla por delivery

Giulliana Barrios contó que, junto a su hermana Brunella, inició un nuevo emprendimiento llamado ‘Chabuca. Sazón con barrio’, donde vende por delivery platos criollos que prepara ella misma.

“Amo cocinar, en mi familia todos somos amantes de la cocina y heredamos la buena sazón por parte de mi abuela. En mis redes sociales siempre compartía mis recetas y la gente me decía ‘cómo me gustaría probar tu sazón’. Te cuento que hace unas semanas fue el cumpleaños de mi cuñado e hice un bufé criollo y, al probar mi comida, me animaron a comenzar este nuevo emprendimiento llamado ‘Chabuca. Sazón con barrio’, el nombre es por mi abuelita y porque a todo le metemos barrio”, sostuvo.

Vimos en tus redes sociales que el domingo rayaste con la venta…

Sí, nos fue muy bien y los comentarios fueron espectaculares. Nuestra idea es abrir una ‘dark kitchen’, que es la nueva modalidad, donde solo te atienden por delivery, pero para eso comenzamos el domingo vendiendo casi cien platos para despacho. A través de mis redes sociales podrán enterarse qué día estaremos vendiendo y repartiendo.

Eres una mujer full chamba…

Sí, soy mil oficios. Siento que este año inicié con pie derecho, porque firmé contrato con dos marcas para publicidad en redes, estamos con este proyecto de comida criolla y también impulsando nuevamente nuestra marca de ropa. Estamos creciendo poco a poco, nos gusta salir y divertirnos como todos, pero nos gusta aún más trabajar.

¿Sigues soltera?

Volveré a pasar otro 14 de febrero soltera, pero la paso bien. Tengo mi jale, la colita de muchachos que siempre están pendientes, pero todavía no llega la persona indicada.

Hace poco estuviste de invitada en el programa de Jorge Benavides y recibiste buenos comentarios del público, ¿te gustaría trabajar en la comicidad?

Me encantaría y, si es con Jorge, sería estupendo. Me encanta la televisión, la comicidad y me sentiría muy a gusto.

TE PUEDE INTERESAR

Andy Polo y la “ajustada” Navidad que hizo pasar a sus hijos pese a sueldazo de $50 mil | VIDEO

Hijos de Andy Polo duermen en una sala, mientras que él estaría viajando por el mundo con nueva novia

Portland Timbers separó a Andy Polo por agredir a esposa y será investigado por la MLS