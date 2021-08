Giulliana Barrios aseguró que se encuentra soltera y el viaje que realizó hace unos días a Cancún fue en compañía de un ‘grupo grande de amigos’ y con sus ahorros.

“Me fui a Cancún a relajarme y regresé ayer (miércoles). Había ahorrado mi platita y no viajé con nadie, pero sí me encontré, allá, con un grupo de amigos, entre hombres y mujeres, algunos solteros y en pareja”, aclaró la modelo.

¿Eso quiere decir que sigues soltera?

Sí, viajé sola, pero me regresé con dos amigos en el mismo vuelo. No estuve con ningún galán en Cancún porque mi galán se quedó esperándome en Lima y se llama Rex, mi perrito, ja, ja, ja.

¿Llegaste ir a Tulum?

Tengo unos amigos allá a los que iba a ver, pero con las actividades que tenía no logré ir. Pero sí conozco Tulum, está a 40 minutos de Cancún, es chiquito, estuvo de moda con la gente de aquí.

¿Y qué opinas de las ‘Chicas Tulum’?

Creo que no les molesta que les digan así, a Paula (Manzanal) le causa gracia. Pero sabes qué pasa, yo compartí una foto mía en Islas Mujeres y me comenzaron a escribir de un restaurante para que vaya a su local, me invitaban trago y comida porque eso les genera publicidad, les conviene invitar a mujeres guapas. Si te están invitando del mismo restaurante, todo es gratis, qué más quieres, te vas sola y no tienes que estar recibiendo la invitación de ningún tipo.

