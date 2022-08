Giulliana Barrios contó que tiene una bonita relación con el futbolista Patricio Álvarez y que aún no están pensando en la convivencia, pero él ya visita su casa y disruta de su buena sazón.

Giuliana, en tus redes sociales comentaste que te agarró una fuerte gripe ¿cómo te encuentras?

Sí, estuve mal, pensé que tenía coronavirus, pero me hice una prueba y salió negativo. Es una infección a la garganta, aún tengo un poco de tos, me siento un poco débil, pero he tenido mi enfermero particupar todo el día.

Hablando de tu enfermero particular, también mostraste en tus redes que estabas alistando unos tápers de comida ¿son para Patricio?

Esa comida es para un amigo, quien me paga por prepararle su dieta, pero obviamente que también le cocino a Patricio. Le preparo su dieta porque ambos nos cuidamos en las comidas, pero él es más estricto, siempre trato de prepararle cosas saludables y ricas.

¿Ya están conviviendo?

Todavía no, es muy pronto. Sí se queda conmigo, paramos juntos. Las cosas se están dando suaves, pero sí se queda conmigo acá (en su casa), además vivo sola.

¿Y ya te ha pedido ser su enamorada?

Hasta ahorita sigo esperando que me diga que quiere estar conmigo jajaja. No, mentira, las cosas se están dando sin trata presión, ambos terminamos queriendo pasar más tiempo juntos, estamos cómodos. TEnemos una relación bien bonita y esperemos que siga así. Si en algún momento no funciona, sé que vamos a terminar siendo muy buenos amigos como lo éramos antes. No ha sido necesario que me diga para ser su enamorada porque las cosas se dieron solas.

