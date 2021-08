La modelo Giulliana Barrios reconoció que asistió a una fiesta electrónica que se realizó en Santa Eulalia, pero marcó distancia de las personas que estaban consumiendo sustancias extrañas, como se apreció en las imágenes que mostró el programa ‘Magaly TV: La firme’.

Giulliana, se te vio en una fiesta electrónica, ¿tienes algo que decir al respecto?

No vi el programa (de Magaly Medina), pero me mandaron un pantallazo y sí, fui con un par de amigas y mi hermana. No esperábamos que hubiera tanta gente y esa fue una de las razones por las que nos fuimos.

Magaly Medina comentó sobre los excesos de la fiesta, pues se vio imágenes donde algunas personas estaban consumiendo sustancias extrañas…

La verdad, poco puedo opinar de cómo los demás se ‘vacilan’, por decirlo de una forma coloquial. Sé que Magaly no quiso en ningún momento dar a entender que nosotras estábamos metidas en eso. Sí me parece un exceso, pero qué puedo decirles yo, ellos verán qué hacer con sus vidas. Además, ni los conocía, precisamente por esa razón nos fuimos, no nos sentíamos cómodas. Siempre habrá drogas en todos lados, no solamente pasa en fiestas electrónicas, mucha gente hace eso en todos lados y fiesta electrónica no es sinónimo de drogas.

Entonces, ¿queda claro que el hecho de que hayas estado en el lugar no significa que te ‘vacilaste’ como el resto de personas?

Claro, cada quien tiene su forma de divertirse.

¿Cuánto tiempo estuviste en la fiesta?

Salí de mi casa como a las 11 de la noche y llegamos como a la una de mañana. Nos quedamos solo tres horas, nos regresamos a las cuatro, a penas pudimos movernos. Muchas personas estuvieron incómodas por el exceso de gente, porque pagas por una mesa para estar con tu grupo y que nadie más esté cerca, pero al haber un exceso, ese distanciamiento no se va a respetar. Estabas con la preocupación de que alguien te podía toser en la cara y eso también es culpa nuestra, porque si vamos a estar así no debimos salir.

¿Viste a Macarena Gastaldo en el evento?

La conozco de vista, no es amiga mía y, si estuvo ahí, no la vi.