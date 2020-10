Giulliana Barrios aseguró que el futbolista Jefferson Farfán es solo su amigo y visitó su domicilio porque fue ‘a saludarlo por su cumpleaños’, después de que fuera ‘ampayada’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’.

Giulliana, ¿qué pasó realmente en el departamento de Jefferson? Se dice que te quedaste de un día para otro…

En realidad solo fui a saludarlo por su cumpleaños. Estuvieron sus primos y un par de personas más cercanas, por lo mismo que no se puede hacer ‘reus’ grandes.

¿Fuiste la única mujer en la reunión?

No, una amiga bien cercana a Jefferson también fue a saludarlo.

Muchos creerán que Jefferson te ‘está tirando maicito’…

Para nada, saludo a mis amigos por su cumpleaños, a veces los invito a comer a mi casa, pero como no son Farfán no hay problema, pero como es él arman una historia. Él y yo solo somos amigos; es más, me parece excelente que disfrute su soledad y se enfoque en el fútbol.

Pero a ustedes ya los habían vinculado...

Claro, pero de eso ya pasaron dos años. Hoy lo que tenemos es una amistad y la seguiremos teniendo.

Eres una chica joven y guapa y él está soltero, ¿más adelante podría darse algo más que una amistad?

No, al menos yo no pienso en eso ahora. El chico que me gusta no vive aquí.

¿Jefferson se incomodó por las imágenes?

Me dijo lo mismo que te digo: ‘Somos amigos y es normal que entre amigos se saluden o visiten’.

¿Él te habló de Yahaira? Porque ahora pueden decir que eres su ‘pañito de lágrimas’…

Ja, ja, ja. No, nada sobre eso. Son temas personales, además es mejor no hablar de terceras personas, eso hace un caballero o una dama.

¿Jefferson te parece ‘churro’?

Esa pregunta mejor no la respondo.