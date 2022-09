Giuliana Rengifo afirma que no se siente aludida cuando Magaly Medina la llamó bataclana y que ella quiere a su lado un hombre fiel y no un ‘figureti’. Además, dijo que Karla Tarazona le cerró las puertas de su programa porque es amiga de Leonard León.

“Para comenzar no soy bataclana, soy cantante, actúo, bailo, animo. Su forma de decir bataclana es como un insulto y no me identifico con lo que la señora, con lo que la bruja ha dicho, no merece mi respeto, así de simple”, afirmó.

Magaly dijo que hay muchas que envidian su relación con el notario.

Quien va a tener envidia de su relación, para mí el mejor regalo que tengo son mis hijas, ellas son el amor de mi vida. No necesito un hombre para que llene mi felicidad, si en algún momento llega alguien a estar conmigo que sea por amor no por interés, por algún tipo de negocio o por ego. Tiene que ser un tipo fiel, que me sume, que me impulse a seguir creciendo no un ‘figureti’ o alguien que quiera opacar mi carrera.

Algunos dicen que hablas del notario para generar noticia.

Yo hablo del notario porque la prensa me pregunta. Además, la señora (Magaly) siempre manda sus indirectas que yo sé descifrarlas, pero la gran diferencia entre Magaly yo es que yo soy muy directa, en cambio ella sigue con sus indirectas, insultos y apodos. Yo tengo derecho a defenderme, más aún porque ella es líder de opinión, toda la gente le va a creer...

¿Te sientes en desventaja?

Lo que me da rabia es que tenga seguidores cuando lo que hace es rajar, despotricar de la mujer, insultarla, lo que hace realmente no es espectáculos. Muchos artistas, y me sumo, necesitamos apoyo, difusión porque hemos sido los primeros en dejar los escenarios y los últimos en volver. Hemos hecho mil cosas sin robar, sin hablar mal para poder seguir trabajando y no es justo que la señora venga como si yo me bandereara de haber estado con su marido, no pasa nada, por mí su marido se puede ir dónde quiera, simplemente que deje sus indirectas.

Ya quieres dar la vuelta a esa página...

Que ella deje sus indirectas y yo dejaré mis directas porque no tengo pelos en la lengua, no tengo rabo de paja, no tengo ningún vicio. Ya dejen de preguntarme por ese señor porque lo único que me ha traído han sido malos ratos, a pesar de que su momento se portó bien, después de verdad que me da vergüenza como hombre haberlo tenido, no como pareja, de repente también fue mi snack porque quise estar con él y después lo dejé, así de simple.

De otro lado, es cierto que Karla Tarazona te vetó y no puedes ir al programa.

El tema acá es que cuando he querido presentarme en ese programa no me han dejado y es obvio que es por Leonard León, ella sabe que yo soy amiga de él y de Olenka (pareja de León).

Ese es el problema...

Yo sí he entrado a ese programa cuando ella no estaba. Tuve que pagar, pero entré y entonces me parece raro, aunque sé que es un espacio que no tiene mucho rating, porque a mí me adoran los de ‘América hoy’ y siempre voy ahí, nunca me han cerrado las puertas.

