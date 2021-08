Giulliana Rengifo se pronunció tras enterarse de que su compañero Tony Rosado fue nuevamente intervenido por la Policía en un ‘privadito’, el último fin de semana, en Tacna.

Giulliana, Tony Rosado, al parecer, infringió las normas de bioseguridad y el distanciamiento social al actuar en una cebichería en Tacna. ¿Qué opinas?

Creo que ya están exagerando tratando como delincuentes a mis compañeros artistas, solo en Perú pasan esas cosas. Todos los que hacen eventos saben que desde ahora hay un aforo y cómo deben hacerse los shows. El artista va y canta, y he estado chequeando que hay varios eventos en Tacna.

¿Crees que la responsabilidad es de los promotores?

Tienen que hacer bien las cosas para que al artista, quien es el que da la cara, no lo traten como delincuente. Hay cosas peores, como las marchas, mítines y otros, y la Policía no hace nada, ¿eso sí está permitido? Me parece injusto. El artista siempre se cuida (al brindar un show) porque está alejado del público.

En tu caso, ¿ya has comenzado a realizar shows presenciales?

Comenzaré en setiembre y he conversado con los promotores, soy muy exigente con los protocolos porque no deseo tener problemas o que me pongan una multa.

Hablabdo de otro tema, ¿qué es lo que se viene para tu carrera musical?

Estoy grabando un nuevo tema, en noviembre regreso a Europa con ‘El reencuentro de las Bellas’ y pronto sacaré mi marca de jeans.