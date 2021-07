Es viernes por la noche y Giulliana Rengifo nos regala unos minutos de su tiempo para conversar. Mientras la charla se desarrolla, en mi mente empieza a retumbar la letra de la canción ‘Ella’ de Bebe. Es que la piurana decidió dar un paso al costado, cortar su relación sentimental de cinco años y reiniciar su vida, queriéndose como nadie lo hizo antes.

Sorprendió que anunciaras que habías terminado tu relación.

Así es la vida, necesitaba mi tranquilidad.

¿Tranquilidad emocional por no tener una pareja en la que no se confía?

No, en ese aspecto estoy superbién, me refiero al aspecto emocional, el ser yo misma. Lo que pasa es que siempre he sido muy independiente, también necesitaba mi espacio, hubo incompatibilidad de caracteres, son varias cosas.

Pero fueron cinco años y seguro pensaste que sería para toda la vida.

Claro, con planes de matrimonio, pero, pucha, las cosas no funcionaron y es mejor dar un paso al costado y seguir. La vida es una sola y más en pandemia.

¿Esta decisión obedeció a que te hicieras la manga gástrica?, ¿fue parte de tu transformación?

Creo que me impulsó a seguir siendo yo. La operación me cambió, me dio más seguridad que de verdad no tenía, imagínate, hasta me corté el cabello.

¿Fuiste a terapia?

No. Creo que el hecho de estar en Piura, sola con mis hijas, me ayudó mucho a encontrarme y tener tranquilidad. Me ayudó mucho a tomar la decisión de volver a empezar.

Y este nuevo ‘break’ en tu vida, porque tuviste tu compromiso con el papá de tus hijas mayores, ¿no significa que hayas fracasado?

No. Al principio, cuando todo acaba, es difícil e incluso tampoco daba un paso al costado porque decía: Tengo un hogar, una familia, pero me zurré hasta en lo que decía mi familia porque quería vivir y estar tranquila, me encanta mi independencia y disfrutar mucho más a mis hijas.

Giulliana Rengifo dice que es una mujer valiente y está enfocada en trabajar . (Maquillaje : Pedro César Makeup Studio). Foto: Allengino Quintana

Claro, algunas mujeres que pasan por una experiencia similar anteponen a la familia, los hijos y siguen...

Hay muchos casos, pero no viven lo que quieren. Yo no, yo sí soy, como les dije a mis amigas, valiente o soy cojuda, soy valiente.

Si el amor ya no está, para qué seguir...

Sí, para qué ir contra la marea.

Ni como dice la canción ‘no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor’.

Pero acá tampoco había costumbre. Él es muy buen profesional, buena persona y también independiente.

Espero que esta separación sea civilizada.

Cuando pasó mi primera separación nunca hablé mal ni hablaré mal de los papás de mis hijas, así la cosa haya sido diferente, porque todo se queda grabado y cada uno lleva su procesión como quiere. Con el tiempo he aprendido a morderme la lengua y a respirar, pero ninguna relación termina bien, todo toma un tiempo de superación.

Hay que respirar porque tú tienes carácter fuerte, ¿eres de armas tomar?

Sí, soy jodida, soy buena, un dulce, todo lo que tú quieras, pero también todos tenemos un límite y todavía estoy nivelada, porque recién llevamos un mes de separados.

Te veo bien.

Trato de estar bien, estoy enfocada en trabajar, poner un negocio, me han llamado para hacer una gira por Europa, entonces estoy como dando pasos nuevos.

¿Estás reiniciándote?

Diría doblemente re-re-reiniciándome (ríe), no soy de aguantarle pulgas a nadie.

Pero se ven miles de casos en la tele, como el de Dalia Durán y John Kelvin.

Como mujer, no siento pena, porque todas las mujeres somos conscientes e inteligentes y sabemos que cuando algo está mal tenemos que dar un paso al costado, pero si tú te quieres quedar, como yo lo hice en algún momento, es bajo tu responsabilidad. Acá no hay culpables, es porque también lo permites, él me engañaba y no sabías, pero cuando sabes es tu responsabilidad.

Ese rumor de que viviste una fuerte crisis e intentaste suicidarte, ¿fue verdad?

Mira, ya pasaron dos, tres años, solo te puedo decir que atravesaba momentos muy duros, por mis hijas no te puedo decir más, solo que eran momentos complicados. Yo tenía dos opciones, te pones fuerte y luchas por lo que quieres o te vas a un rincón y te pones a llorar, pero con tres hijas he tomado la mejor decisión.

¿Y qué te dicen tus niñas al respecto?

A mis hijas las siento tranquilas. Estuvimos en Piura, las mayores están con su papá por un tiempito y saben el proceso que estaba pasando. La mayor me dice: Mamá, disfruta tu soltería, no te enamores. ¡Por favor!

Giulliana Rengifo está disfrutando su soltería . (Maquillaje: Pedro César Makeup Studio). Foto: Allengino Quintana

¿Qué viene ahora?, porque el corazón siempre va a ilusionarse...

Soy una mujer muy enamoradiza, así me hayan pagado mal creo en el amor y sé que en algún momento me voy a enamorar, pero ahorita no tengo ganas, estoy enfocada en el tema económico.

Y a la persona que en el futuro se cruce en tu vida, ¿qué le dirías?

Le diría: Soy tóxica, celosa al ‘mango’, cariñosa, melosa y si tú eres cariñoso, detallista, sin necesidad de darme regalos lujosos, yo soy feliz. Me gustaría que me sume, que los dos podamos ser uno solo en todos los aspectos. Que tenga valores, que quiera salir adelante conmigo.

Pero creo que a lo de tóxica tienes que bajarle una revolución.

Sí, es verdad, eso ha malogrado un poquito alguna relación que he tenido, pero si me da seguridad en todo sentido, tampoco voy a actuar como loca.

¿Qué te gustaría que te cante para que te enamore?

Baladas, me encantan, todas mis canciones son románticas.

Ahora que estás sola, ¿te llueven mensajes?

Sí, llaman, mensajean, tantean, pero no, figurita repetida para qué.

¿A los futbolistas los ‘choteas’?

Sé cómo son, tengo amigos futbolistas, para qué te vas a meter a un círculo así si vas a salir perdiendo. De ‘guatemala a guatepeor’, no es.

Giulliana Rengifo está soltera y por el momento no tiene ganas de enamorarse. (Maquillaje: Pedro César Makeup Studio). Foto: Allengino Quintana

Además, ya sabes que la palabra jugador no es solo porque son deportistas.

Por supuesto, porque también juegan en otras canchas, yo los he visto.

Si quieres arriesgarte a jugar, ya es tu decisión.

Claro, pero a estas alturas ya no estamos para jugar.

¿Qué edad tienes?

37 años.

Estás joven, regia y el mundo sigue girando.

¡Gracias! Ya perdí 19 kilos, me faltan cuatro aún, y sí, porque al final la edad, lo físico, pasa, pero lo que siempre queda es la esencia y de eso es de lo que uno se enamora. He aprendido a meditar antes de decir algo, antes era impulsiva.