Giulliana Rengifo da ‘jalón de orejas’ a Toño Centella por concierto en discoteca clandestina

La cantante Giulliana Rengifo señaló que Toño Centella se ‘excedió’ al brindar un concierto en una discoteca clandestina de Puerto Maldonado, que lucía repleto de gente en pleno estado de emergencia.

“Pude ver las imágenes y dije: ‘wao’. Era como si no hubiera pandemia, mi punto de vista es que sí se excedió, pero también vamos a la gente que acude y sin protocolos. Esto sí está terrible. Aquí hay dos culpables, el que contrata y el artista”, expresó Rengifo.

¿Crees que Toño debería ser más consciente de la situación que atraviesa el país?

La necesidad es grande, es fácil criticar pero hay que ponerse en los zapatos de los artistas.

¿También te llegan propuestas de ‘privaditos?

Me siguen llamando, he estado muy tentada de ir a un privado, pero mi esposo me dice que no porque no tengo la necesidad de hacerlo, así que solo queda en propuestas.

MIRA TAMBIÉN: