SE PRONUNCIA. Giuseppe Benigni, conocido también como ‘Principito’, utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos videos para aclarar lo criticado por Magaly Medina. En su último programa, la ‘urraca’ recordó los supuestos maltratos que recibió la mascota de la expareja de Michelle Soifer. Ahora, el modelo venezolano le respondió, pero hizo silencio en las denuncias por estafa.

“He recibido miles de mensajes sobre mi perro, yo creo que es un tema que está cerrado, en su momento fui a varios canales a aclarar esta situación”, comenzó diciendo Giuseppe Benigni mientras caminaba por la calle.

Tras ello, apuntó sus críticas a Magaly Medina, a quien mencionó con nombre propio asegurando que está cansando de los maltratos que recibe.

“La señora Magaly Medina sigue con el tema de mi perro. Una persona que se deja ver como animalista no sigue alimentando este morbo. Muchas cosas fueron totalmente falsas, me sigue afectando este tema porque mucha gente me escribe como maltratador, que no quiero a los animales y miles de calificativos ”, dijo.

En esa línea, reiteró que es amante de los animales, pues a su perro nunca le faltó comida, ni veterinaria ni vacunas. Sin embargo, pese a esto, lo puso en venta.

“A veces por querer subir cosas a las redes, detrás de cada celular hay gente mala, que está pendiente de lo mínimo para hablar mal sobre ti. He aprendido de no publicar todo en las redes porque pasa ese tipo de información, sin importar que detrás de todo hay un ser humano”, señaló.

ACUSAN DE ESTAFA A GIUSEPPE BENIGNI

El popular ‘Principito’ dejó el Perú para residir en Bolivia, sin embargo, dos personas salieron al frente para acusarlo que debe una fuerte suma de dinero de 15 mil soles.

La primera persona en comunicarse con el programa de la ‘urraca’ fue Renzo Centeno quien le dio al ‘Principito’ el monto de 8 mil soles como parte de un préstamo, sin embargo, nunca más volvió a ver el dinero.

“No, no pagó nada, está perdido. No, nada, yo ya di por perdido el dinero también porque es un estafar pues ¿no?”, dijo.

Por otro lado, la empresaria Ester Cano también se quejó de Giuseppe Benigni, pues tras alquilarle su local para su puesto de hamburguesería a 7 mil 200 soles, se fue sin pagarle.