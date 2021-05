El polémico caso de maltrato animal por el que se le acusa a Giuseppe Benignini parece que no tiene fin. Esta vez el modelo venezolano fue encarado por un grupo de animalistas que le pidió explicaciones por el cuidado de su perro San Bernardo, Baloo.

Momentos antes, Giuseppe Benignini indicó que le pidió ayuda a la joven porque necesitaba conseguir a alguien que cuide a Baloo porque se iba a ir de viaje , sin embargo, luego todo se salió de control.

Por otro lado, marcó distancia de Michelle Soifer señalando que ‘con ella no tiene conversación’. Según el modelo, la cantante no ‘tiene vela en este entierro’ tras el din de su relación amorosa.

Amigos de los animales enfrentan a ‘El Principito’

“Me parece tan mal que esta chica diga cosas que no son. A ella le he pedido algunas cosas, para que me guiara, ella ha sacado todos estos audios, cuando le di toda mi confianza. Nadie sabe lo que puedo decir por esa mascota”, dijo el modelo, expareja de Michelle Soifer.

Minutos después, varios animalistas encararon a ‘El principito’ pidiéndole explicaciones por lo sucedido con su perro de raza San Bernardo. El modelo mantuvo un actitud defensiva y les dijo que mejor ‘debían ir a cuidar perros de la calle’ y que no se debían preocupar por su mascota.

TROME | Giuseppe 'El principito' dice que no maltrató a su perro (Video: Willax TV)