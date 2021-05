FUEGOOO. Giuseppe Beningnini se encuentra nuevamente inmerso en polémica luego de haber sido denunciado por el presunto delito de maltrato animal, por un supuesto descuido con su mascota con Michelle Soifer, Baloo.

Esta vez, el popular ‘Principito’ es el blanco de una nueva denuncia realizada por el dueño de su local de comida, Alberto Caballero, que asegura que le debe nueve mil soles.

“Es un sinverguenza el señor, es un conchudo, me dijo le voy a pagar y nunca me ha pagado. Me debe la luz y el agua, 9 mil soles”, indicó en declaraciones para el programa de Rodrigo González.

Según el dueño, le alquiló de buena fe el local y ahora le debe cerca de cinco meses de alquiler, además de los servicios. “Le han cortado el agua y la luz”, indicó para Amor y Fuego.

Alberto Caballero explicó que le pidió al Principito que desocupe su inmueble y que inclusive ya no le iba cobrar la deuda. “Me dijo que va vivir muchos meses más, por eso lo he denunciado. ‘No me voy a ir de acá, yo no me voy a ir hasta que me dé la gana’, me manifestó”, indicó.

Según Alberto Caballero, Giuseppe Benignini le ponía varias excusas para no pagarle. En unos audios que le proporcionó al programa de Rodrigo González, se le escucha argumentar que estaba invirtiendo y por ello no tenía dinero para cancelarle.

“Estoy comprando nuevamente cosas, entonces no es tan fácil volver a reinventir, entonces es un poco complicado. Ahorita yo estoy comprando todo, no sé si me puedan esperar unos días para poder conseguir el dinero del alquiler y poder cancelarle y abrir esta semana que viene”, dijo el ex de Michelle Soifer.

DENUNCIADO POR MALTRATO ANIMAL

Giuseppe Benignini fue acusado en el programa “Magaly TV: La Firme” de maltrato animal, tras dar en adopción a su mascota ‘Baloo’ y luego reclamarla como suya, pese a que el can tenía heridas y presentaba un notorio descuido.

Una joven, que no quiso revelar su identidad, afirmó que conoció al popular “Principito” seis meses antes porque también tiene un can de raza San Bernardo. Él le pidió ayuda, pues no podía con los gastos que genera la mascota y ella se lo llevó.

La mujer contó que el perro tenía una fuerte alergia, motivo por el que presenta una herida en carne viva en su lomo y, además, está bajo de su peso para su edad y raza. “Estaba muy descuidado”, señaló la joven.

Sin embargo, luego que ella tuvo al perro, Benignini apareció en su casa con la Policía pidiéndole el animal. Este cambio de actitud se debería a que Micheille Soifer, expareja del modelo, le pidió que no dé a la mascota en adopción aún, pues no quería “quedar mal”.

“Porque la prensa va a decir que tenía razón... Sería cuestión de quedármelo por unas semanas, unos días a esperar que todo baje, como si nada hubiera pasado”, comentó el modelo en un audio explicando el por qué quería la mascota de nuevo.

Ante los hechos, Magaly Medina criticó que Micheille Soifer y Giuseppe Benignini hayan abandonado a la mascota y solo lo hicieron por cuestión de imagen en. redes sociales.

