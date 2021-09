Luego de desatar una ola de críticas por haber vendido a su mascota, Giuseppe Benignini utilizó sus redes sociales para defenderse y explicar a sus seguidores las razones que lo motivaron a tomar esta decisión en vez de darlo en adopción.

“(…) En muchas ocasiones busqué otras soluciones y nunca la pude tener, dado a que no tenía donde vivir, aún se me complicó más en tenerlo, hablé con la persona con la que lo tuve y lo dejaron quedarse en su casa en Ventanilla solo 2 semanas y ya, yo les pedí más tiempo y no quisieron, el motivo no lo sé”, lamentó el modelo venezolano.

“Baloo nos costó más de 3 mil dólares, los cuales no le pedimos a nadie para comprarlo, yo me hago responsable de mis actos, y hasta el momento no creo haber cometido ningún delito. Me dolió mucho sí, tuve que hacerlo también”, señala en su pronunciamiento.

TOMARÁ ACCIONES LEGALES:

El ex de Micheille Soifer también anunció que tomará acciones legales contra la persona que compró a su mascota por haber violado el contrato de confidencialidad que ambos firmaron.

“Les cuento todo esto porque ya he recibido muchas amenazas y están atentando contra mi vida personal y laboral, de lo cual tomaré acciones legales con @anai_salazar por incumplir el contrato de confidencialidad que hicimos. Siempre he tratado de guardarme muchas cosas para no perjudicar a otras personas, pero ya esto se está pasando del límite”, finalizó.

