SACA CARA. Giuseppe Benignini rompió su silencio luego del polémico informe que emitió la noche del último jueves Magaly Medina, en el que varios conocidos del ex de Michelle Soifer lo acusaban de haberse ido del Perú sin haber cumplido con sus deudas, que ascenderían a 15 mil soles.

Sin embargo, el popular ‘Principito’ no se refirió a sus acreedores, sino a las acusaciones de maltrato contra su perro. En ese sentido, compartió el mensaje que le envió una de sus seguidoras donde le hace saber sobre la nota de la Urraca.

“Así como vieron ese mensaje que me llegó, así he recibido miles más sobre el mismo tema de mi perro. Creo que es un tema que ya está cerrado. Ya en su momento fui a varios canales de televisión a aclarar esta situación, qué fue lo que realmente pasó, pero este programa, y lo digo con nombre y apellido porque no me interesa decirlo, la señorita Magaly Medina, ella sigue con el tema de mi perro”, indicó en sus historias.

En ese sentido se preguntó como una persona como la periodista, que se dice animalista, sigue alimentando el morbo en torno a lo que sucedió con su mascota. “Fue mal informado, muchas de las cosas que se dijeron fueron totalmente falsas, yo con pruebas fui a otro programa y lo aclaré. Me sigue afectando el tema porque mucha gente me escribe diciéndome maltratador, como que yo no quiero a los animales y mil calificativos que son totalmente falsos”, acotó Giuseppe Benignini.

Asimismo, aseguró que el video que se hizo viral, donde se ve a su perro sangrando, fue editado de manera maliciosa. Es así que compartió el clip completo, donde se le ve llevándolo a la veterinaria para su atención. “Como la prensa y la gente cortó el video y puso nada más la parte de la sangre... ustedes se van a dar cuenta lo que realmente pasó. Yo amo a los animales, soy animalista al 100%. En ese momento, dadas las circunstancias con mi expareja, pasaron muchas cosas de las cuales yo solo me encargué y lo haría mil veces más porque yo amé a mi perro, le di todo lo que podía, nunca le faltó comida, veterinaria, todas sus medicinas y vacunas”, dijo el Principito.

HACEN RATING Y PLATA CON MI TEMA

Por otro lado, el venezolano se mostró acongojado porque la gente se juega con este tema que es muy sensible para él. “Me ha afectado un montón el tema de mi perro, que lo tomen como juego, como chiste, que salga en un programa y lo vean como un contenido más, parece que no tienen contenido suficiente o este tema les genera tanto rating y tanto dinero que siguen hablando de lo mismo”, agregó.

Finalmente, sacó una reflexión de su experiencia y aseguró que aprendió a no compartir todo en redes sociales. “Detrás de este bendito celular hay cada gente maliciosa, cada gente mala que está pendiente de lo mínimo para detruirte, para dañarte, para decir cosas de ti, criticarte... yo le compartía muchas cosas a la gente pero aprendí a no publicar todo porque pasa esto, la gente lo edita, lo agarra a su conveniencia, hacen noticia sin importar que detrás de todo hay un ser humano, una persona que ama, que siente, que llora, que sonríe, pero no les importa destruirlo”, acotó.

“Digan lo que digan, siempre te llevaré en mi corazón y te amaré toda mi vida”, concluyó Giuseppe Benignini junto a una foto con Baloo.

El ‘Principito’ negó se un maltratador de animales, luego del informe que sacó anoche Magaly Medina. Sin embargo, no habló sobre las personas que lo acusaron de irse del Perú sin pagarles.

