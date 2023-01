NO SE MIDE. Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer y conocido popularmente como ‘El Principito’, sorprendió al compartir de forma pública el mensaje que le envió por interno a Magaly Medina luego que en su programa se difundiera un informe en se donde confirma que ofrecía servicios sexuales por hora a un costo de 2500 dólares.

El modelo venezolano fue sarcástico y dijo que tenía la certeza que tanto Magaly como su equipo de producción disfrutó con ‘pack’ de fotografías que compraron. Además, le aseguró a la figura de ATV que es mejor en la intimidad que su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Hola, Magaly. Buenos días. Por lo que mandaron anoche y pude ver un poco en redes sociales compraste mi material y te lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y por todo el amor que me tienes”, se lee en la primera parte de su texto.

Finalmente, llamó “viejita” a Magaly Medina y le ofreció su ‘colágeno’. “A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte necesitas colágeno de lo viejita que ya estás y tengo mucho para dar” , añadió en su texto.

El ‘Principito’ también ofrece ‘packs’: ¿cuál es el costo y qué viene incluido?

Magaly Medina presentó un informe en donde se confirmó que la expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, ofrecía servicios sexuales por hora a un costo de 2500 dólares.

Según reveló el informe de ‘Magaly TV, la firme’, el Principito cobra 200 dólares por sus packs, los cuales contienen cuatro videos y una fotografía pornográfica. Además, se aclaró que en uno de los videos se le ve teniendo relaciones sexuales con una mujer desconocida.

