Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, se presentó en el programa Magaly TV, La Firme donde aseguró ser una persona emprendedora y trabajadora; sin embargo durante esta entrevista fue presentado un audio de un vecino que lo acusó de no pagarle el préstamo que solicitó, en el que habría ofreciado mostrar el contrato de su departamento, donde aparece Michelle como garante.

El modelo venezolano se presentó en Magaly TV donde afirmó que desde que llegó a Perú siempre trabajó como modelo. “Yo cuando vine a Perú hicieron un reportaje en el Centro de Lima, que yo trabajaba en la calle y no me avergüenzo. Yo siempre he venido a Perú a trabajar”, manifestó.

Durante la emisión del reportaje se emitió la denuncia de un ciudadano que lo acusó de prestarle 8 mil soles. Incluso se emitió un video en el que se ve a ambos acordando el préstamo y las formas de pago.





Trome | Giuseppe es acusado de poner a Michelle como garante para préstamo (Magaly TV)

También se emitió un audio en el que Centeno aseguró ‘que Benignini le ofreció enviarle el contrato (de alquiler) de su departamento en el que aparece el nombre de Michelle Soifer como garante, para convencerlo que le realice el préstamo’.

“Que mentiroso. En primer lugar quiero decirle al señor Renzo que en ningún momento le dije que iba a poner de garante a nadie, porque yo tenía meses sin estar con esa persona”, manifestó en su defensa Giuseppe.

Añadió que el no puso de garante a nadie. “¿Dónde consta esto? Eso es lo que él dice; sino yo hubiese dicho en el video ‘pongo de garante a fulanito de tal’; pero no lo digo”, agregó Benignini.

Finalmente el venezolano afirmó que le ofreció pagarle a su vecino por partes y que hasta ‘adelantó mil soles’.