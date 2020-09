¿SE ACABÓ EL AMOR? El modelo venezolano Giuseppe Benignini, conocido como ’El principito’, sorprendió en su cuenta de Instagram al aparecer llorando mientras escucha una canción de desamor. Y es que con este video parece confirmar que su romance con la guerrera Michelle Soifer llegó a su fin.

Y es que a muchos ha causado sorpresa que Giuseppe Benignini se muestre de esa forma en sus redes sociales. El modelo parece estar al borde de la depresión y se quiebra mientras escucha la canción ’Yo te extrañaré' de la agrupación ’Tercer cielo’.

Y es que hoy, en el programa En boca de todos, prácticamente se confirmó que ’El principito’ y la popular ’Michi’ habían dado por finalizada su relación amoros luego de más de 1 año.

Michelle Soifer regresó a 'Esto es Guerra' pese a estar suspendida. (TROME)

Hace unos meses, Giuseppe Benignini confesó que la guerrera es una novia tóxica que se encarga de revisarle el celular todos los días tratando así de evitar que cometa algún tipo de infidelidad.

En el programa ‘En boca de todos’, Giuseppe Benignini dijo que Michelle Soifer incluso ha bloqueado a sus familiares suyos como primas y hermanas; y que le revisa el teléfono mientras él duerme.

“Lo que más me molesta es lo tóxica, lo celosa. Me ha revisado el telofono, de los 100 días de la cuarentena, 90 días. Bloqueando, eliminando. Ha bloqueado hasta mis hermanas y primas. Es verdad. Durmiendo me lo agarra (el celular)”, dijo el venezolano conocido como ‘El principito’.