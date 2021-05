Tras ser acusado en el programa “Magaly TV: La Firme” de maltrato animal, Giuseppe Benignini rompió su silencio en el programa ‘Amor y fuego’ para responder a las denuncias en su contra. El modelo venezolano indicó que todo se trata de un malentendido.

Una joven, que no quiso revelar su identidad, afirmó que conoció al popular “Principito” seis meses antes porque también tiene un can de raza San Bernardo. Él le pidió ayuda, pues no podía con los gastos que genera la mascota y ella se lo llevó.

La mujer en cuestión indicó que la mascota tenía una fuerte alergia, motivo por el que tiene una herida en carne viva en su lomo y, además, está bajo de su peso para su edad y raza. “Estaba muy descuidado”, señaló la joven.

TROME | Giuseppe 'El principito' dice que no maltrató a su perro (Video: Willax TV)

Sin embargo, Giuseppe Benignini indicó que le pidió ayuda a la joven porque necesitaba conseguir a alguien que cuide a Baloo porque se iba a ir de viaje , sin embargo, luego todo se salió de control. Por otro lado, marcó distancia de Michelle Soifer señalando que ‘con ella no tiene conversación’.

“Me parece tan mal que esta chica diga cosas que no son. A ella le he pedido algunas cosas, para que me guiara, ella ha sacado todos estos audios, cuando le di toda mi confianza. Nadie sabe lo que puedo decir por esa mascota”, dijo el modelo, expareja de Michelle Soifer.

Rodrigo González cuestionó a Giuseppe Benignini y dijo que le aparece una ‘tremenda negligencia’ tener a un perro de esta raza’ en condiciones que no son adecuadas.

