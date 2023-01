QUÉ FUERTE. Giuseppe Benignini nuevamente utilizó sus redes sociales para arremeter contra Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano luego que sus ‘urracos’ demostraran que se recursea como gigoló vendiendo sus packs íntimos. El ‘Principito’ insultó al notario y lanzó ofensas en contra de la ‘urraca’.

“ Es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que puedo hacer mi fu**ing gana . Si Magaly y los de su producción se metieron en mi contenido para comprarlo es porque les gustó”, dijo.

En un video compartido en Instagram, la expareja de Michelle Soifer dejó en claro que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se la agarra con él sacando sus ‘trapitos’ al aire.