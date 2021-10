Giuseppe Benignini reveló a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que ha llegado a tocar fondo a tal punto de querer quitarse la vida por el fuerte cargamontón en su contra ante las acusaciones de moroso y maltratador.

El personaje conocido como ‘Principito’ argumentó que algunas personas no ven el daño que hacen al cuestionarlo por vender a su mascota o por abrir su tienda de ropa o un restaurante. Remarcó que todo fue negativo contra él desde que terminó con Michelle Soifer.

Giuseppe Benignini ‘Principito’ tocó fondo y revela que quiso quitarse la vida por acusaciones. Video: Amor y Fuego

“Yo quería encerrarme en mi cuarto y literal querer matarme, tirarme de mi departamento, son cosas que a veces algunos no ven el daño que pueden ocasionar”, sostuvo bastante conmovido.

Benignini reveló que sufrió una fuerte depresión y que, por ello, tuvo que cerrar sus redes sociales para que esté más tranquilo. El ex de la popular ‘Michi’ contó que actualmente está acudiendo a terapias psicológicas.

“Cuando pasó todo esto caí en una depresión muy fuerte, soy muy sentimental y extraño a mi familia. Todo eso me perjudicó un montón, tuve que decirle que me trajera pastillas y cosas para medicarme porque estaba mal”, indicó.

Finalmente, el ‘principito’ confesó que está yendo más seguido a la iglesia para hablar con los pastores. “Yo no entiendo a quién le he hecho tanto daño”, sentenció.

CRITICARON A PRINCIPITO POR VENDER A SU PERRO

Luego de desatar una ola de críticas por haber vendido a su mascota, Giuseppe Benignini utilizó sus redes sociales para defenderse y explicar a sus seguidores las razones que lo motivaron a tomar esta decisión en vez de darlo en adopción.

“(…) En muchas ocasiones busqué otras soluciones y nunca la pude tener, dado que no tenía donde vivir, aún se me complicó más en tenerlo, hablé con la persona con la que lo tuve y lo dejaron quedarse en su casa en Ventanilla solo 2 semanas y ya, yo les pedí más tiempo y no quisieron, el motivo no lo sé”, lamentó el modelo venezolano.