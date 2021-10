Giuseppe Benignini, el popular ‘Principito’, fue duramente criticado luego que vendiera a su perro Baloo tras ser acusado como maltratador animal. La expareja de Michelle Soifer reflexionó y le pidió perdón a su exmascota. Por su parte, Magaly volvió a arremeter contra él.

A través de sus redes sociales, Giuseppe compartió un video junto a Baloo y se dirigió a su perro para pedirle perdón públicamente.

“No sabes todo lo que te extraño y cuanta falta me haces, perdóname por tomar la decisión que tuve que tomar, no tenía más opción. Perdóname por abandonarte y no poder seguir contigo, no sabes todo lo que me arrepiento. Esa conexión que teníamos nada ni nadie la podrá quitar”, dijo.

Giuseppe Benignini vendió a su perro Baloo, pero ahora se arrepiente: “Perdóname por abandonarte”. Video: Magaly Medina

Pese a que la nueva dueña del San Bernardo se quejó porque Giuseppe vendió a la mascota con el ojo infectado, el ‘Principito’ argumentó que, pese a las críticas, solo él sabe la verdad.

“Y no importa lo que puedan decir las personas, porque nadie sabe lo de nadie. Solo quería decirte que te extraño con mi vida y que te llevaré de por vida en mi corazón”, destacó.

MAGALY MEDINA CRITICA AL PRINCIPITO

La ‘urraca’ Magaly Medina no fue ajena a la publicación de Giuseppe Benignini y arremetió contra él calificándolo de “mentiroso” y asegurando que no le gustan las personas que tienen un mal corazón.

“Hace unos días ha reconocido que abandonó a su perro, qué clase de persona, debe tener algún rasgo sociopático, para primero insultarme y decirme que yo miento sobre él”, remarcó.

“Es inhumano abandonar a ese pobre perrito que él juraba que es como su hijo. Le pide disculpas al perro que no sabe leer”, agregó la polémica conductora.