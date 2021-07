Giuseppe Benignini es una de las más recientes figuras de Chollywood. El joven modelo venezolano saltó a la fama en el 2019, cuando inició una relación amorosa con Michelle Soifer. Antes de ‘El Sol’, nadie lo conocía ni sabía a qué se dedicaba.

Todo comenzó cuando la famosa cantante terminó su historia de amor con Kevin Blow, al que ahora, indirectamente, denuncia por haberla maltratado física y psicológicamente. Fue en ese momento que se empezó a dejar ver con el ‘Principito’.

En una entrevista para Trome en setiembre de 2019, Michi confesó que estaba saliendo con el venezolano, a quien le lleva seis años. Más adelante lo oficializó y hasta empezó a convivir con él. En esa época recibió el apodo de ‘cargacarteras’, ya que no se le conocía trabajo y se dedicaba a asistir a la cantante.

Muy pronto, la prensa de espectáculos empezó a ahondar en su pasado.

EL PASADO DE EL PRINCIPITO

Rodrigo González subió a sus historias de Instagram una imagen donde se ve a Giuseppe Benignini abrazando por detrás al conocido vidente Roberto Granda. Peluchín etiquetó a Michelle Soifer en la publicación y pronto se comenzó a especular sobre la sexualidad del modelo.

Según Granda, le pidió al venezolano hacerse una foto con él para sacarle celos a un exsaliente. Más adelante, se difundieron unos audios donde se escucha al modelo pedirle dinero.

“Son solo 100 soles, no estoy pidiendo más o menos 80, cuanto me puedas dar”, le dice el ‘Principito’ a Roberto Granda. “Pero te estoy diciendo Roberto, si tú me puedes hacer el favor de transferirme, te lo estoy pidiendo por favor”, agregó.

SE ACABÓ EL AMOR CON MICHELLE

En setiembre de 2020, un año después de haber empezado a salir, empezaron a circular rumores del fin de la relación entre Giuseppe Benignini y Michelle Soifer. El modelo usó sus historias de Instagram para grabarse llorando mientras escuchaba una canción de desamor, lo que hizo crecer aún más las sospechas.

Cuando fue consultada sobre el tema, Michi se limitó a responder que le pregunten a él por el romance. En diciembre del mismo año, la cantante confirmó que se había terminado el amor entre ambos y gritó a los cuatro vientos que estaba soltera nuevamente.

Sin embargo, ese no fue el final del paso del Principito por Chollywood. Y es que el modelo continuó hablando de Michelle Soifer y siguió acaparando las noticias del espectáculo. “Es la única mujer a la que he amado”, dijo en América Hoy.

SUS NEGOCIOS

Tras terminar con Michelle Soifer, Giuseppe Benignini decidió emprender por cuenta propia. Abrió un restaurante de comida rápida llamado ‘Más que arepas’ en Barranco, sin embargo entró en polémica por varias fiscalizaciones de la municipalidad del distrito a su local.

En una oportunidad, un fiscalizador barranquino denunció que el Principito lo habría amenazado con hacerlo perder su trabajo por su ‘poder político’.

El venezolano cambió el rubro de su negocio y lo convirtió en hamburguesería, aunque recientemente perdió todo por deber varios meses de alquiler al dueño del inmueble, quien también denunció que no pagaba los servicios.

Esta semana en América Hoy, el modelo no pudo contener las lágrimas y se quebró en vivo tras la confiscación de sus pertenencias. “Se han llevado todo. Tenía pendiente 3 meses de renta, yo había hablado con ella para pagarle poco a poco”, dijo conmovido.

ACUSADO DE MALTRATO ANIMAL

Giuseppe Benignini fue acusado en el programa “Magaly TV: La Firme” de maltrato animal, tras dar en adopción al perro que tuvo con Michelle Soifer y luego reclamarlo como suyo, pese a que el can tenía heridas y presentaba un notorio descuido.

Una joven le contó a la Urraca que conoció al popular “Principito” seis meses antes porque también tiene un can de raza San Bernardo. Él le pidió ayuda, pues no podía con los gastos que le generaba ‘Baloo’ y ella se lo llevó.

La mujer aseguró que el perro sufría de una fuerte alergia, motivo por el que tenía una herida en carne viva en su lomo y, además, estaba bajo de peso para su edad y raza. “Estaba muy descuidado”, señaló la joven.

Sin embargo, luego de hacerse cargo del can, Giuseppe Benignini apareció en su casa con la Policía pidiéndole el animal. Este cambio de actitud se debería a que Micheille Soifer le pidió que no dé a la mascota en adopción aún, pues no quería “quedar mal”.

“Porque la prensa va a decir que tenía razón... Sería cuestión de quedármelo por unas semanas, unos días a esperar que todo baje, como si nada hubiera pasado”, comentó el modelo en un audio explicando el por qué quería a la mascota de nuevo.

Se sabe que ahora Baloo se encuentra viviendo en la casa de Michelle Soifer de Ventanilla.

TE PUEDE INTERESAR

Eva Ayllón: “Me duele cuando me dicen que soy una negra sobrada”

Janet Barboza quiere ganar ‘Reinas del show’: “Mis compañeras me tienen miedo por mi trayectoria”

Magaly Medina reprochó a algunas fans de Lapadula: “Deberían pensar antes de ponerse el lazo”

Erick Elera revela que Allison Pastor se lleva de lo mejor con la mamá de su primera hija

Adriana Quevedo increpa a empleados y clientes de cervecería miraflorina: “Les llega al p... que haya un bebé en la puerta”