Zendaya obtuvo la noche de este martes su primer galardón en los Globos de Oro . La actriz fue elegida Mejor actriz de serie dramática por su papel como protagonista en la segunda temporada de ‘Euphoria’ de HBO.

La cantante y actriz de 26 años ya consiguió antes dos premios Emmy por su interpretación de Ruby ‘Rue’ Bennett, una estudiante de instituto con una seria adicción a las drogas, en la ficción.

Zendaya, quien ha despertado la admiración del público y de la crítica por su personaje, no pudo asistir a recibir el galardón entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

QUINTA BRUNSON, MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Hubo un batacazo en los Globos de Oro, luego de que Quinta Brunson se llevase el premio a Mejor actriz de serie de comedia por su rol como Janine Teagues en la serie ‘Abbott Elementary’, dejando atrás a Jenna Ortega y Selena Gómez, con quienes competía en la categoría.

En la antesala, Jenna Ortega se perfilaba como una de las grandes favoritas por su papel de Wednesday Addams, la cual ha sorprendido a los usuarios de Netflix. Con sus 20 años, ella ha logrado dar la talla en “Merlina”, la cual contará con una segunda temporada tras su éxito.

Por su parte, Selena Gómez también ha logrado destacar con su participación en ‘Only Murders in the Building’, en la cual da vida a Mabel Mora. Su destacada interpretación le valió la nominación, pero no pudo celebrar en esta ocasión.

