Dejó programa deportivo radial porque no avala las ‘groserías o palabras vulgares con las que él se expresaba’. Alexandra Hörler renunció al programa radial que conducía junto al polémico Gonzalo Núñez, tras varias peleas y discusiones.

Alexandra, ¿los comentarios de Gonzalo te fueron cansando poco a poco?

Bueno, sí. Yo no comulgo con ese estilo, creo que es innecesario tener que usar groserías o palabras vulgares para tener un debate o entrar en una polémica. Lo que prima para mí es lo que está normado: el cuidado en los contenidos y el lenguaje que se usa en horario de protección al menor, y eso es lo que he tratado de defender todo el tiempo, pero si no se puede creo que lo mejor es apartarse porque sentarme a su lado es avalar y dar por correcto cosas que van en contra de los principios con los que me formé.

¿Y esto no solo tiene que ver con el estilo, sino con los comentarios de los que fuiste víctima?

Por supuesto, no quiero estar expuesta más a este tipo de cosas.

¿Pediste la salida de Gonzalo?

Nunca he pedido eso, a mí no me corresponde hacer eso, no tengo ningún puesto directivo ni soy dueña. Fui a hablar (con los directivos) porque estaba cansada y quería saber qué se podía hacer y qué medidas se iban a tomar. Cuando me dicen que tratarán de regular a Gonzalo, pedí mi cambio porque sé que eso no dura mucho. Ya no estarás en la radio, pero sí en la televisión. Este lunes arranca ‘Por las tardes’, de 2 a 5 de la tarde, solo por televisión.

La periodista deportiva recibió el apoyo de sus seguidores y expresó su rechazo a las expresiones machistas de su excompañero Gonzalo Núñez. “No tienes idea cuánto (menciona sobre la dificultad de ejercer como periodista deportiva) Pero la mejor paga es avanzar, a pesar de todos esos machitos que ladran. Y seguiremos avanzando. Y cada vez seremos más mujeres (que cada vez sumamos más), que no estaremos ahí por género, sino por capacidad", escribió Alexandra Horler en Twitter.

