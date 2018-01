No lo escucharemos más decir “Aliaaaaanza” por América TV. El comentarista deportivo Gonzalo Núñez anunció que, tras 20 años, decidió ponerle fin a su relación laboral con canal 4 y apostar por un nuevo proyecto en la pantalla chica.



En el programa que conduce por radio Exitosa, Gonzálo Nuñez dijo que el lanzamiento del nuevo canal de televisión de la emisora en la que trabaja (que a su vez tiene un diario del mismo nombre) fue determinante en su elección.



“Llegó un momento en que había que decidir: o me quedaba en canal 4 o me quedaba por acá y he decidido quedarme por acá, apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal”, dijo Gonzalo Núñez.



En ese sentido, el polémico comentarista deportivo aseguró que setrata de “un nuevo capítulo” y que ahora apuesta “a muerte” por Exitosa, medio de comunicación para el que colabora desde el año 2010.



Gonzalo Nuñez se va de América TV y se queda en Exitosa Deportes

“Y hemos estado dobleteando ocho años ‘caleta’ nomás pero ya con Movistar no se podía, ya era complicado el asunto. Pero igual el agradecimiento a América TV, como siempre. Seguro voy a estar pronto por ahí, los voy a visitar”, finalizó.



Sin embargo, se especula que la salida de Gonzalo Núñez de canal 4 habría tenido que ver más con una decisión de la televisora de cortar su vínculo con él, la misma que se la habría comunicado a fines de año.



Gonzalo Núñez ahora será uno de los rostros exclusivos de Exitosa en sus distintas plataformas y en el recuerdo quedarán sus polémicas con Federico Salazar y Verónica Linares en América Noticias Primera Edición; y Erick Osores en Fútbol en América.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.