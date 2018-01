Shirley Cherres espera que el periodista Gonzalo Núñez no se corra y cumpla con su promesa de invitarla a cenar. ¡Qué cosaaaaaa!



“Me llamaron de la radio para contarme lo que decía de mí y empecé a ver los videos de YouTube. Él decía que era un mujerón, que mis mallas lo volvían loco y que soy su mayor fantasía. La verdad, me encantó”, dijo la rubia.



¿Han quedado en encontrarse?

Cuando hablamos por teléfono dijo que el encuentro debería concretarse en una cena y le respondí que sí. Quiero que repita cada una de las cosas que dijo de mí en persona. Espero que no se corra ni se chupe, porque muchos hablan y cuando me tienen al frente se intimidan. Me sorprendió porque hace mucho que no escucho cosas bonitas de alguien. (M.C.)



Gonzalo Núñez en Exitosa