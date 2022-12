Gonzalo Núñez reveló en un video cuál fue la estrategia que usó Claudio Pizarro para nunca ser ampayado, algo que indignó a Magaly Medina, ya que los periodistas y comentaristas deportivos conocían sobre sus ‘aventuras’ y nunca dijeron algo.

“Si fuera por los periodistas deportivos ninguna de las cochinadas de los jugadores de fútbol se hubiera conocido porque durante mucho tiempo, ellos callaron y al callar se convierten en una especie de cómplice y alcahuete ”, inició.

El deportista se iba a su ‘bunker’ antes de ir a practicar con el equipo. “Primero venía a juerguearse, vacacionar y después se internaba bien juergueado y se concentraba. Eso lo sabían todos y nadie lo decía, seguramente que hubo muchos testigos de eso, pero nadie lo seguía ”, señaló.

De igual manera, la ‘urraca’ indicó que Pizarro solo venía a divertirse. “Yo no sé para qué ahora sacar a relucir algo que en su momento no se dijo. Eso debe hacerse en el momento (...) Pizarro hacían en el Perú lo que le daba la gana. Los resultados no lo conseguía, ese se paseaba por la cancha, no jugaba, no lo golpeaban. Ahora se explica los fracasos de la era Markariana ”, finalizó.

¿Cuál fue la estrategia de Claudio Pizarro para no ser ampayado?

Gonzalo Núñez comentó qué hizo Claudio Pizarro para que nunca fuera ampayado. “Tú dejas a toda tu familia en Alemania, un matrimonio de 15-20 años, tus hijos se quedan y te vienes a Perú. Tiene que sacarle, por lo menos, 3 días libres a Markarian y lo lograba, para todo el equipo”, mencionó.

“Entonces, el equipo no estaba concentrado, no lo iban a ampayar en la vida porque era en el Jockey, donde los propietarios tienen sus departamentos. Entonces, se mete ahí y no entra nadie ”, agregó.

