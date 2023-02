No se pondría la sotana. Gonzalo Torres brindó una entrevista al portal Infobae en donde habló acerca de Gonzalete, uno de los protagonistas de ‘Pataclaun’.

El actor se pronunció acerca del humor que manejaba el programa a finales de los noventa e indicó que no repetiría algunas cosas que pasaron en la famosa teleserie.

“Todas [las formas de humor] son válidas de acuerdo al público. Hay diferentes formas de humor que dependen del contexto. Por ejemplo, hay cosas de ‘ Pataclaun ’ en la televisión que yo no repetiría o las haría de otra forma”.

Torres expresó que a pesar de que ‘Pataclaun’ era una serie que criticaba los estereotipos negativos, la forma no es la correcta en estos días y que serían cancelados.

“Había esta crítica a los machistas, donde le pegan a Wendy. De pronto esa no era la forma y en este contexto actual no sería aceptable. Ahora se le dice cancelado o ‘funado’ (…) El fondo estaba bien, pero la forma no era correcta”.

Pataclaun y su último capítulo

