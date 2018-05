Gordo Casaretto: Esposa del cómico pidió que no le quiten pensión de gracia y criticó a Miguel Barraza

Destruida se siente la viuda del ‘Gordo Casaretto’ , Patricia Tragodara, pues comentó que no podrá seguir cobrando la pensión de gracia del humorista tras su muerte.



“Tengo una niña de 4 años y me cortarán la pensión de gracia que recién nos habían otorgado. Le pido a la ministra de la Mujer que por favor no me quite ese ingreso, porque servirá para la educación de mi hija de cuatro años. No pido nada para mí, solo para ella”, comentó Tragodara.



“Mi hija va a necesitar de un psicólogo, porque no sé cómo decirle que su papá está en el cielo, ella lo amaba, será muy duro”, acotó.



De otro lado, lamentó la actitud del cómico Miguel ‘Chato’ Barraza por no asistir al velatorio.



“No ha venido ni vendrá. Alejandro siempre pedía a sus amigos, jamás me olvidaré de que una vez llamé a una persona y le pedí que por favor le diga a ‘Melcochita’ y a Barraza que lo visiten. Fueron a mi casa y prometieron hacer un evento, pero nada”, expresó Patricia.



En tanto, figuras como Mónica Cabrejos, Carlos Álvarez, Manolo Rojas, Michelle ‘Pato’ Ovalle, Lucy Cabrera, Lelo Costa, Azucena del Río, Toñizonte, Willy Hurtado y Clarita Castaña llegaron al velatorio para darle el último adiós al humorista, cuyos restos serán enterrados hoy por la tarde en Puente Piedra.



“El ‘Gordo’ Casaretto fue un ser que nos regaló mucha alegría, tuve el honor de trabajar con él y siempre fue un hombre muy alegre”, indicó Cabrejos.

