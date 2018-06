Gordo Casaretto: "Mi papá fue mi héroe", recordó su hija mayor [VIDEO y FOTOS]

Entre aplausos, cantos y alabanzas. Así fue despedido el humorista Alejandro Romero, el ‘Gordo Casaretto’, cuyos restos mortales fueron enterrados ayer en el cementerio Campo Fe de Puente Piedra, lugar hasta donde llegaron sus familiares y amigos para darle el último adiós.



La hija mayor del cómico, Alejandra Romero, manifestó que siempre recordará a su padre como su ‘héroe’.



“Me quedo con los mejores recuerdos, porque mi papá siempre me enseñó muchas cosas y valores. Era mi héroe, el mejor papá del mundo, le dije que estaría a su lado hasta el final y así fue”, comentó.



Asimismo, manifestó su preocupación luego que la esposa del humorista, Patricia Tragodara, indicó que no podrá continuar cobrando la pensión de gracia de Casaretto.



“Esperemos que pueda seguir cobrando la pensión, más que nada por mi hermanita, que es una bebé que ha quedado desamparada prácticamente. Esperemos que no anulen la pensión, ya se habló con la ministra de Cultura y nos dijo que verá si puede hacer algo. Ojalá la respuesta sea favorable, porque mi papá no ha disfrutado mucho, pues le otorgaron la pensión en enero de este año”, expresó Alejandra, quien añadió estar decepcionada de algunos artistas.

“Mi tío Miguel nunca lo iba a visitar, solo fue dos veces y eso que vivía a dos cuadras de mi casa”, acotó. (L. Gamarra)