‘Gordo’ Casaretto se encuentra hospitalizado y con las defensas bajas por la leucemia [FOTOS]

‘Mi esposo no se recupera’, dijo Patricia Tragodara sobre la salud de ‘Gordo’ Casaretto, quien se encuentra internado en el hospital Rebagliati hace 8 días.



“Lo hospitalicé porque está mal del estómago, hace tres semanas tiene una bacteria y no muere. Ha bajado mucho de peso, sus defensas están débiles y tiene unos dolores intensos por la leucemia. Lamentablemente, solo le pueden inyectar analgésicos porque su cuerpo no puede resistir la quimioterapia”, contó la esposa de ‘Gordo’ Casaretto.



Luego, añadió que su salud está en constante deterioro. “Todo se le complica, ya no puede ni pararse, y prefiero que no lo vean. Espero que sus amigos recen por su recuperación”, sostuvo.