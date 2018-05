Patricia Tragodara, esposa del Gordo Casaretto , tuvo unas cortas y dolorosas declaraciones a RPP Noticias. En conversación con Mónica Delta, la mujer del cómico dio detalles sobre la muerte de su esposo en su hogar.

Según contó la esposa del actor cómico, el Gordo Casaretto falleció aproximadamente a la 1 p.m. mientras dormía, rodeado de su familia. Según declaró Patricia Tragodara , ella se encontraba sin saber qué hacer tras la pérdida de su esposo.

"Estoy bloqueada. No sé qué hacer. Estoy con las hijas de Alejandro. No sé qué se hace. Lo que he hecho es llamar a mi hermano para preguntarle qué hacer. Estoy bastante mal, pero estoy tranquila porque él se ha ido durmiendo y no ha sufrido en sus últimos momentos", explicó entre llantos la esposa del Gordo Casaretto.

Patricia Tragodara indicó que le pidió a su familia llevarse de la casa a su hija de cuatro años, fruto de su relación con el Gordo Casaretto. Mónica Delta tuvo que cortar la entrevista debido al estado de la esposa del cómico.

El Gordo Casaretto estuvo en el hospital Rebagliati desde el día jueves de la semana pasada. Sin embargo, la familia decidió retirarlo del hospital y falleció rodeado de todos sus seres queridos. El cómico tenía 72 años.