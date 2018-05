Gordo Casaretto: “El Perú acaba de perder a un gran cómico”, asegura Miguel ‘El Chato’ Barraza [VIDEO]

Más que amigos eran como hermanos. Para Miguel ‘El Chato’ Barraza , inseparable compañero del fallecido Alejandro Guillermo Romero Cáceres , mejor conocido en el mundo artístico como el ‘Gordo Casaretto ’, “el Perú acaba de perder a un gran cómico”.



“Él tenía una bis cómica extraordinaria, desde que tú lo veías y hacía sus movimientos, sus gestos, hasta su mismo aspecto físico daba risa. Era extraordinario. Ya no saldrá un gordo como él”, dijo Miguel ‘El Chato’ Barraza en diálogo con ‘Válgame Dios ’.

Si bien no pudo evitar mostrar su tristeza por la partida de su amigo por más de 40 años , Miguel ‘El Chato’ Barraza reconoció que ya estaba preparado para este momento ya que como eran vecinos, siempre veía cuando se lo llevaban de emergencia.



“No es como un accidente o un crimen, que es una cosa intempestiva pero esto ya se veía venir. Estoy un poco calmado pero con un dolor profundo. Hay que aceptarla (su partida)”, dijo el humorista.

Gordo Casaretto: "El Perú acaba de perder a un gran cómico", asegura Miguel 'El Chato' Barraza

En otro momento, Miguel ‘El Chato’ Barraza recordó cómo fue que introdujo al ‘Gordo Casaretto’ al mundo de la televisión y del café teatro tras verlo cómo toreaba a unos gallos de pelea en un coliseo.



“Yo le dije ‘Gordito, ¿no te gustaría entrar a la televisión y al café teatro?’ pero me dice ‘yo nunca he trabajado en eso’ porque él era bongocero. Él cantaba lindo. Él ha sido completo y entonces me hizo caso, hicimos una dupla que es inolvidable para mí ”, agregó.

“También es un orgullo haberlo descubierto, como decía (Augusto) Ferrando, y eso para mí es un jamón eterno que me llevaré a la tumba”, finalizó Miguel ‘El Chato’ Barraza al hablar de su amigo ‘Gordo Casaretto’ .

