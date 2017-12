El 'Gordo' Casaretto está de mal en peor

La esposa del ‘Gordo’ Casaretto, Patricia Tragodara, contó que el cómico continúa delicado de salud y que los médicos le han diagnosticado ‘demencia cerebral’.



“Sigue internado después del infarto cerebral que le dio, su diagnóstico es demencia cerebral, casi ya no ve y los doctores me han dicho que quedará así. Tiene ciertas partes de su cerebro que están muertas, no reconoce y habla cosas sin sentido”, sostuvo Tragodara.



¿Qué más le han dicho los médicos?

Que le demos calidad de vida, debo comprarle una cama clínica y no tengo dinero. ‘Melcochita’ me llamó y dijo que le haría un evento benéfico. Miguel (Barraza) quedó en ir a verlo, pido que no se olviden de él. (L.Gamarra)

