Una actriz norteamerica ha acusado a Ed Westwick, el actor que interpretó a Chuck Bass en la popular serie Gossip Girl, de haberla violado en su departamento hace tres años. La actriz compartió el relato en su cuenta de Facebook.



Kristina Cohen, la actriz que acusó a Ed Westwick de violación, aseguró que ella se negó al acto sexual pero el actor usó la fuerza para violarla. Sin embargo, ella habría tenido miedo y vergüenza de confesar antes.

"Salí por un corto tiempo con un productor que era amigo de Ed Westwick. Fue este productor quien me llevó a la casa de Ed, dónde lo conocí por primera vez. Me quise ir cuando Ed sugirió que "todos deberíamos follar". Pero el productor no quería hacer sentir a Ed incómodo al irnos", expresó la actriz que acusó de violación a Ed Westwick.



"Ed insistió en que nos quedáramos para cenar. Yo le expliqué que estaba cansada y me quería ir, tratando de salir de lo que ya era una situación incómoda. Ed sugirió que diera una siesta en la habitación para huéspedes. El productor dijo que solo nos quedaríamos 20 minutos más para suavizar las cosas e irnos", continuó su relato Kristiana Cohen.



"Así que me recosté en la habitación de huéspedes, dónde eventualmente me quedé dormida. Desperté abruptamente con Ed encima mío, sus dedos estaban entrando en mi cuerpo. Le dije que parara pero era muy fuerte. Luché por librarme lo más que pude pero él agarró mi cara entre sus manos y me sacudía mientras me decía que quería follarme", aseguró la actriz presuntamente violada por Ed Westwick.



"Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, no me podía mover. Él me sostuvo y me violó. Fue una pesadilla y los días siguientes no fueron mejores", escribió la actriz para sus seguidores en Facebook.



Hasta el momento no se tiene una respuesta oficial de Ed Westwick o sus representantes. Como se recuerda, el actor saltó a la fama por su personaje en Gossip Girl y ahora es protagonista de una serie producido por Netflix.

