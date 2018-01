¡No pudo vencerlo! ' Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee perdió ante Bruno Mars, en las principales nominaciones de los premios Grammy 2018. El cantante hawaiano se impuso en la gala que se celebró en el Madison Square Garden con 6 galardones.

'That's What I Like', el popular tema de Bruno Mars, ganó el Grammy a canción del año, el cuarto galardón de la noche para el intérprete de 32 años.

Además, Bruno Mars se impuso en los Grammy 2018 al ganar el premio a la grabación del año por su festiva canción "24K Magic". Los fans lo celebraron en redes sociales.

El remix de 'Despacito' con Luis Fonsi y Daddy Yankee y Justin Beiber, competía en estas dos principales categorías con Bruno Mars y los temas de su disco '24k Magic'.

Durante la gala, Luis Fonsi y Daddy Yankee se apoderaron de los Grammy 2018 al interpretar su exitoso tema 'Despacito' en vivo. Los cantantes pusieron la cuota latina en el evento más importante de la música.

Por su parte, Bruno Mars se unió a Cardi B en la gala de los Grammy 2018 para interpretar el remix del tema 'Finesse'. ¡toda una fiesta!