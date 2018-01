¡♪♪♪! La música es parte de la vida cotidiana del hombre desde el primer segundo de la existencia del ser humano. El conjuntos de sonidos, acordes y más puede formar parte de la música que se escribe con letras de oro en toda la humanidad. Lo mejor del mundo musical se está dando cita en los Grammy 2018 y el evento está en los ojos del mundo.



El escenario. El mítico Madison Square Garden de Nueva York ese el lugar escogido para poder premiar a lo mejor de la música a nivel mundial. Sí, es cierto que los premios son la los temas comerciales que la vienen rompiendo.



La música y la moda siempre han ido de la mano desde el nacimiento de la misma. Es por esa razón que la alfombra roja del Grammy 2018 es uno de los eventos más esperados por todos los reporteros gráficos de todo el planeta.



Pero existen mucho artistas que se esmeran por ir lo peor vestidos que se pueda. Mira la insòlita galería de los personajes peores vestidos de los Grammy 2018.



La polémica. La cantante neozelandesa Lorde inició tremenda polémica al manifestar que podrá interpretar algún tema de su último álbum porque la producción de los Grammy 2018 desea que cante pero junto con otros artistas en un homenaje a Tom Petty.



Bruno Mars, Childish Gambino, Jay Z y Kendrick Lamar, nominados al igual que Lorde a mejor álbum, sí tendrán la oportunidad de cantar un tema solos.



La producción de los Grammy 2018 está quedando mal parada al no permitir que una de sus nominadas no se presente sola y lo peor es que el diario The New York Times escribió el siguiente párrafo en una columna: "De los 899 nominados en las últimas seis ediciones de los Grammy, solo el 9% eran mujeres. (Este año, Lorde es la única mujer nominada a Álbum del Año; no está previsto que actúe)".